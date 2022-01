Votre passeport est-il à jour ?

Les examens de fin d'année approchent, et les vacances ne sont pas loin non plus. Pensez donc à vous assurer que vos cartes d'identité et passeports sont encore à jour. En effet, pour éviter les longues files d'attentes causées par l'afflux de demandes, la préfecture de Seine-Maritime communique dès maintenant pour inciter les seino-marins à prendre leurs dispositions.

Vérifiez les dates d'expirations des cartes d'identité et des passeports. Et si nécessaire engagez les démarches : auprès de la mairie pour faire une demande de carte nationale d'identité ; auprès des mairies équipées d'une station biométrique pour une demande de passeport. La liste des mairies équipées est à retrouver sur www.seine-maritime.gouv.fr.

Attention, actuellement en Seine-Maritime le délai moyen d'obtention de carte d'identité est de 6 semaines environ, et de 3 semaines pour un passeport. Les délais peuvent augmenter en fonction du nombre de demandes.