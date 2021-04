Football (Ligue 2). Le SM Caen se saborde tout seul contre Dunkerque

Le Match

Ni Caen ni Dunkerque n'avaient le droit à l'erreur ce soir, mardi 20 avril. D'entrée, le SM Caen instaure un pressing très haut, au point de voir Pi ou Deminguet dans les pieds de Maraval. Le rythme y est mais la rencontre reste brouillonne. La première frappe rouge et bleue est signée Mendy, qui arrive à se retourner à l'entrée de surface (18'). S'en suit alors un coup de pied de coin frappé par Court. Deminguet ouvre la marque d'une splendide tête croisée (1-0, 19'). Caen est relancé mais Dunkerque a son mot à dire et demeure le plus inquiétant en cette fin de première période, à l'image d'une contre-attaque mal négociée.

Terrible fin de match

Alors que Malherbe mène à domicile, c'est Dunkerque qui prend les choses en main dès l'entame de la seconde période. Kebbal, bien en jambes, tente sa chance. Sa frappe trop croisée file le long du poteau de Riou. La tension monte. Coup de tonnerre à trois minutes du terme. Caen concède un penalty sur une main de Rivierez, transformé par Dudouit (1-1, 87'). Riou ne maîtrise pas sa colère et voit rouge. Il est remplacé par Jeannot dans les cages. La rencontre bascule dans le mauvais sens. Caen empoche simplement le point du nul.

Les buts

D'une tête croisée, Jessy Deminguet a ouvert la marque en première période. - Léa Quinio

19' : sur un corner frappé par Court, Jessy Deminguet vient placer une tête croisée. Maraval est battu dans son petit filet droit.

Caen : 1- Dunkerque : 0

87' : suite à une main de Rivierez dans la surface, Dudouit trompe Riou sur penalty.

Caen : 1- Dunkerque : 1

La fiche

Mi-temps : 1-0 / Arbitre : O.Thual / Spectateurs : huis clos

Avertissements : Court (46'), Bosca (61'), Yago (60'), Deminguet (66'), Mbala (68'), Houtondji (84'), Riou (88').

Caen : Riou, Rivierez, Yago, Vandermersch, Weber, Deminguet, Beka Beka (Jeannot, 73'), Pi (Oniangué, 57'), Court (Nsona, 57'), Zady Sery (Hountondji, 34'), Mendy (Mbala, 57'). Entr : F.Vandeputte.

Dunkerque : Maraval, Dudouit, Huysman (Leverton, 82'), Cisse, Ba, Sy (Kouagba, 78'), Thiam (Vannoye, 83'), Bosca, Kebbal, Kerrouche (Boudaud, 65'), Diarra (Vannoye, 78'). Entr : F.Mercadal.

Prochain match

Le SM Caen enchaîne à Sochaux samedi 24 avril à 20 heures.