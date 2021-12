Rouen. Sécurité : la Métropole, grande oubliée des annonces ?

"Coup de gueule. Faut-il un drame pour que le gouvernement se préoccupe des effectifs de police nationale dans la Métropole Rouen Normandie ?"

Sur les réseaux sociaux et par voie de communiqué, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, ne cache pas sa frustration ce mardi 20 avril. La veille, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement des effectifs de police partout en France. En Seine-Maritime, cela se traduit par 13 effectifs supplémentaires sur la circonscription de Bolbec, et 48 sur celle du Havre.

Mais rien sur la Métropole de Rouen, alors même que les élus se sont à plusieurs reprises manifestés pour s'inquiéter de la situation.

"En avril 2019, le ministre de l'Intérieur avait annoncé 36 policiers supplémentaires pour l'agglomération de Rouen. Deux ans plus tard, l'essentiel de ces renforts promis n'est toujours pas arrivé. Le 15 décembre 2020, 22 maires de la Métropole lui ont adressé un courrier alertant sur les difficultés dans un certain nombre de quartiers de notre agglomération en termes de sécurité publique. Quatre mois plus tard, nous n'avons reçu aucune réponse, pas même un accusé de réception", s'insurge l'élu qui rédige un nouveau courrier commun au gouvernement avec 34 autres maires de l'agglomération.

Les syndicats partagés

Réaction mitigée aussi du côté du syndicat Unité SGP police de Seine-Maritime, qui "se félicite des annonces présidentielles de renforts" à Bolbec et au Havre, mais qui ne viennent toutefois "qu'à peine combler le déficit important de ces deux commissariats seinomarins".

Le syndicat ajoute par ailleurs qu'il "y a urgence pour les commissariats de police de Fécamp, de Dieppe et de Rouen", évoquant, pour ce dernier, "plus d'une centaine de postes qui n'ont pas été remplacés depuis ces dernières années".