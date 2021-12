Rouen. "Place aux restos" : un succès pour la vente à emporter

Un beau rayon de soleil apporte sa douceur printanière sur la place de la cathédrale de Rouen, mardi 20 avril à la mi-journée. Juste le coup de pouce qu'il fallait à l'opération Place aux restos : cinq restaurateurs qui se sont installés dans des chalets pour proposer de la vente à emporter. Et la clientèle est au rendez-vous. "Nous, on adore aller au restaurant, c'est dur en ce moment. Ce sont des choses qui redonnent le sourire", explique Nicolas, venu déjeuner sur les transats en bois avec sa compagne Esther et leur fils. Habitués de Rodolphe, restaurant étoilé de Rouen, ils ont voulu goûter la version "street-food". "C'est une sorte de Döner", décrit Esther. "Ce qui nous a plu, c'est de voir ce qu'un cuisinier étoilé peut faire en sandwich. Et… C'est très bon !", reprend son compagnon.

Jean-Luc et Claire patientent quant à eux devant le stand de la Table de Flore. Ils sont venus chercher à déjeuner pour leur fille, qu'ils installent à Rouen. "On est de passage, mais quand on a vu l'initiative, on a voulu apporter notre soutien."

"Une salade de chou rouge ? Je vous fais ça en live, minute !", lance enthousiaste la cheffe, Flore Madelpuech, tout de suite séduite par l'initiative. "Ça permet de se retrouver à plusieurs, décrit-elle. C'est aussi, pour moi, un beau moment d'émotion d'avoir à côté cette cathédrale extraordinaire qui change de couleur tout le temps."

L'emplacement est effectivement idéal pour que les restaurateurs gardent de la visibilité. C'est tout le sens de cette initiative, portée par l'UMIH, syndicat de la profession, et le fournisseur Métro, avec le soutien de la Ville de Rouen.

La Brasserie Paul, la Fabrik et In Situ se sont également installés sur la place. En attendant, prochainement, de pouvoir rouvrir leurs établissements.