Cadeaux. À gagner cette semaine avec Tendance Ouest : la XBOX Série S

Toute cette semaine, gagnez votre console Xbox series S !

Découvrez la toute nouvelle Xbox dernière génération, la plus puissante et la plus rapide jamais conçue.

4K / 8K HDR - Plongez dans des univers ultra-détaillés avec une résolution native 4K HDR. Compatible avec la technologie 8K HDR en connectant votre Xbox Series X à votre téléviseur 8K pour jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p).

120 FPS - La Xbox Series X permet un rendu encore plus fluide et dynamique allant jusqu'à 120 images par seconde.

100 % Rétrocompatible - Profitez d'une large sélection de vos anciens jeux Xbox (100 % des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 & Xbox originale) directement sur votre Xbox Series X.

Disque SSD 1 To - Profitez d'un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées.

Raytracing - Encore plus d'immersion avec le Raytracing qui permet d'afficher des lumières réalistes, des reflets précis, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox Series X compatibles.

Audio spatial 3D - La nouvelle génération de technologie audio qui vous place au cœur de votre expérience de jeu.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 30 avril, entre 8 h 30 et 9 heures, dans Normandie Matin avec Pierre.