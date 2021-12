France-Monde. La Chine élargit encore sa présence dans Air France

Ils cheminent discrètement mais obstinément. China Eastern, compagnie aérienne chinoise nationalisée, détenait déjà 8 % du capital d'Air France-KLM : elle passe maintenant à 10 %, ce qui fait d'elle le deuxième actionnaire de l'historique compagnie française. Pékin a saisi l'occasion de l'augmentation de capital d'Air France, et Paris a dû se résoudre à cette opération – très à contrecœur – devant la mauvaise volonté de l'Etat néerlandais et l'impuissance du partenaire classique, la compagnie américaine Delta Airlines. Cette dernière se voit désormais surclassée au capital par China Eastern. Et les Chinois ne font pas de cadeaux aux Français : ils absorberont les recettes des vols Paris-Pékin, c'était leur exigence.