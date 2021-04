Caen. Mener l'enquête dans la ville avec Normandie à la Loupe

À la maison, sur le terrain, seul ou accompagné… Il existe diverses manières de mener l'enquête à propos de l'histoire de la ville de Caen. La guide conférencière de Normandie à la Loupe Coline Goret propose aux curieux de faire un bond en arrière grâce à diverses enquêtes autour du Moyen-Âge. Au menu : une enquête sur le terrain à ses côtés avec Le Moyen-Âge se décode, une enquête médiévale à distance sur YouTube et une immersion dans la ville, autour de Guillaume Le Roux, avec un téléphone portable.

Quelle est la prochaine visite que vous animez ?

J'organise, samedi 24 avril, Le Moyen-Âge se décode. Le principe est de faire un voyage dans le temps, direction 1066. J'accueille les participants à l'Abbaye aux Hommes, puis j'explique la jeunesse de Guillaume le Conquérant, qui il était, comment il est devenu duc de Normandie, etc. Il décide de partir de la Manche en 1066 et l'idée est de savoir, en petit groupe, son cheminement. En autonomie, chacun aura un petit livret pour se guider, en zone piétonne. Il faudra observer les détails architecturaux pour retrouver une enveloppe secrète qui contiendra le rôle à jouer dans la conquête de l'Angleterre.

Mener l'enquête seul, est-ce possible ?

Oui, l'enquête autour de Guillaume Le Roux, le fils du Duc, se fait en totale autonomie. L'idée, c'est d'être au maximum quatre/cinq autour d'un téléphone. On désigne un "maître du jeu", qui va lire les explications. À chaque étape, on a un petit jeu, comme un puzzle ou un élément à retrouver dans le décor. Les questions sont au maximum en lien avec ce que l'on voit. L'objectif est de faire du patrimoine un terrain de jeu, de donner envie de regarder, de comprendre pourquoi c'est construit de telle manière, de se poser des questions. Au total, 26 questions sont à retrouver en téléchargement sur l'application ou avec le lien sur la page d'accueil du site.

L'enquête spéciale confinement de mars 2020 est-elle toujours accessible ?

Oui, absolument. Elle est disponible sur YouTube. Cette enquête médiévale à distance a été confectionnée avec la Ville pendant et pour le confinement. J'ai eu des retours très positifs, donc j'ai décidé de laisser les deux vidéos en ligne. Cette enquête est adaptée d'une visite de la ville de Sap dans l'Orne. Ici, on plonge dans l'année 1040 pour résoudre l'assassinat de Gislebert, seigneur du bourg de Sap. Cette enquête familiale est tirée d'une histoire vraie. Il faut prévoir 45 minutes de jeu et 10 minutes de débriefing.

Et pour les prochaines enquêtes ?

Tout est à retrouver sur le site internet. Sur l'année, j'organise aussi des visites pour les groupes, entreprises et scolaires. Par ailleurs, avec les guides de la région, nous avons créé un site qui regroupe l'ensemble des actualités de chacun.

Pratique. Pour retrouver les informations concernant ces enquêtes rendez-vous sur les sites internet normandiealaloupe.fr et guidesdenormandie.fr