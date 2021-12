Caen. Quatre aires de jeux pour que vos enfants se défoulent

Le printemps étant enfin arrivé, les enfants ont la joie de retrouver les aires de jeux en extérieur. Avec les restrictions de déplacements à 10 km, les enfants ont la possibilité de s'évader dans ces espaces qui leur sont spécialement dédiés.

À Caen, environ 90 aires de jeux sont recensées. En voici quatre à Caen et son agglomération.

Une double tyrolienne pour les enfants

Inaugurée en 1992, la forêt d'Ifs est à la fois un lieu de promenade et d'activités. On y trouve une aire de jeux pour les enfants et des parcours sportifs ou d'orientation. Ce lieu est un endroit idéal pour les plus jeunes. De nombreux jeux comme des maisonnettes et des toboggans y sont installés ainsi qu'une double tyrolienne.

L'aire de jeux rue Saint-Servan

Cette aire de jeux est située à proximité de la tour des Gens d'armes à Caen. Dans un quartier calme et résidentiel, elle dispose d'un jeu sur ressort et d'une structure regroupant une maisonnette et deux toboggans.

L'aire de jeux rue Saint-Servan. - Justine Tariel

S'amuser au cœur du château

Située au sein du château en plein centre-ville de Caen, cette aire de jeux est très prisée par les familles du fait du cadre qui les entoure. Elle est constituée de plusieurs jeux sur ressort et d'une maisonnette avec toboggan.

Une aire au cadre idyllique où parents peuvent regarder leurs enfants jouer.

L'aire de jeux du château de Caen - Justine Tariel

De l'escalade pour les plus téméraires

Au cœur du quartier du Chemin Vert à Caen, cet espace est situé dans le square Robert-Schuman. Différents jeux sont à disposition des jeunes : un parcours avec un mur et un filet d'escalade, une maisonnette avec toboggan et des jeux sur ressort.

L'aire de jeux du Chemin vert. - Justine Tariel