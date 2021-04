Buzz. La création de la SuperLeague inspire la twittosphère

L'annonce parue dans la soirée du dimanche 18 avril a fait l'effet d'une bombe. Douze des plus grands clubs du monde seraient sur le point de lancer une compétition élitiste qui proposerait les "plus grandes affiches" avec les "plus grands joueurs". En clair, c'est une Ligue des Champions bis où le football populaire n'est pas le bienvenu et où les riches deviendraient encore plus riches. Une proposition qui a bien entendu inspiré la twittosphère.

La #SuperLeague est arrivé comme ça dans nos vies pic.twitter.com/P6jW8jD154 — Neoz VNr 🌠🌠 (@Neoz_nGn) April 19, 2021

Mbappé quand il va entendre "et le 7 tu sors pas du stade à la fin du match" après un doublé en demi de LDC contre Vaulx-en-velin #SuperLeague pic.twitter.com/drjjMLMVD1 — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 19, 2021

Voilà, merci d'être venu Florentino, bon alors, j'vais l'dire de suite, mais Flo c'est un pote. Voilà on va dire c'qui est, tu t'es fait un kiff, t'as voulu faire une darka avec cette #SuperLeague.. On s'connait et j'le dis aux téléspectateurs, t'es un amour de mec voilà j'le dis pic.twitter.com/a6OWuwGTkS — Sf (@FloranS) April 19, 2021