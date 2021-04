Caen. Déchets : le nouveau centre de tri Normantri attendu pour 2023

L'usine de tri Normantri sera opérationnelle en fin d'année 2023 à Colombelles. Ce projet, porté par 14 collectivités de l'ex-Basse-Normandie, dont le Syvedac (Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise), permettra de trier les emballages et le papier d'environ 1,2 million d'habitants. "Seront triés les déchets recyclables venant de Cherbourg, Flers, Lisieux, Caen...", indique Marc Lecerf, vice-président du Syvedac. Cela représente entre 55 000 et 60 000 tonnes de déchets par an. Pour l'heure, les déchets sont triés au Mans ou à Rennes. "On veut trouver une solution pérenne sur notre territoire", souligne l'élu. Un appel d'offres a été lancée pour choisir la maîtrise d'ouvrage.