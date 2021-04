Caen Basket Calvados. Fabrice Courcier : "Il y a eu une équipe hyper performante en même temps que nous"

La saison 2020-2021 du Caen Basket Calvados s'est terminée très tôt, en jouant et en gagnant leur dernier match le 13 avril à Mulhouse (77-87). Avec un bilan quasi-parfait de 23 victoires pour seulement trois défaites, ils ne monteront pourtant pas en Pro B. La faute à Saint-Vallier, qui a réussi à faire encore mieux. L'occasion de faire le point avec leur entraîneur Fabrice Courcier.

Pouvez-vous vraiment avoir des regrets après une telle saison ?

"Nous sommes malheureusement tombés sur Saint-Vallier, une équipe qui a été encore meilleure que nous. Mais quand je vois les résultats de la poule A et que l'équipe qui devrait monter a déjà plus de défaites (Tours a perdu cinq matchs) que nous alors qu'il reste des matchs à jouer, ça laisse un peu de regrets. En même temps, ça fait partie des saisons où il y a une équipe qui a été hyper performante en même temps que nous."

Qu'est-ce qui a fait la différence après

une saison 2019-2020 en demi-teinte ?

"Je crois que la grande différence a été la cohésion et l'implication de tous dans le projet de jeu et du club. Tout le monde a été dans la même dynamique. Le travail de Moïse Diamé en tant que capitaine a aussi été important dans cette capacité à fédérer. Ce qui a été intéressant cette saison, c'est que les joueurs majeurs étaient contents que des joueurs 'du banc' puissent performer."

Comment allez-vous penser votre équipe pour la saison prochaine ?

"Après les entretiens et les choix sur les orientations de l'équipe, la priorité sera de discuter avec les joueurs actuels pour prolonger l'aventure. Après, on verra comment chaque joueur décide de se positionner par rapport à l'objectif. Il est certain que notre potentiel offensif sera à améliorer. Mais à ce jour, on doit faire une vraie analyse de notre jeu."