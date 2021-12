Hockey (D1). Caen reprend sa marche en avant en gagnant à Tours

Deuxième match d'un triptyque final de cette saison pour les joueurs de Luc Chauvel samedi 17 avril. En déplacement à Tours, contre qui les Drakkars avaient entamé une série de défaites, Caen a réussi à conserver un but d'avance à la sirène (4-5). Ils passent 5èmes.

Le match

Après un début de match très calme et homogène, les Tourangeaux ont ouvert le score sur un bon service de Pisarik pour Koski, qui a trouvé la lucarne de Ronan Quéméner (1-0, 17'). Mais dans la foulée, Caen a réagi, et Gabaj a sorti un exploit pour remonter le palet et battre Blazek avant la pause (1-1, 18' et 20').

Au retour, Aurard a su intercepter une relance locale pour une première fois tirer, mais Ménard a récupéré la rondelle et trompé le gardien des Remparts, donnant l'avantage à Caen (1-2, 24'). Ces derniers ont ensuite dominé le reste de la période, sans pour autant être très dangereux sur la cage Normande (1-2, 40').

Un dernier tiers fou

À la reprise, les locaux ont été punis d'une multitude de pénalités amenant des infériorités. Dont une double supériorité numérique qu'a saisi Aurard pour offrir le break aux Caennais (1-3, 43'). Ils ont même ensuite augmenté leur avance juste avant la fin d'une supériorité, grâce à un tir de Janil dévié par Gabaj, auteur d'un doublé ce soir (1-4, 45'). Mais sur une contre-attaque bien gérée, l'ancien Drakkar Bushbacher a réduit l'écart (2-4, 47').

Après un temps d'observation, Aurard a à son tour marqué un doublé, récupérant un palet éjecté de la remise en jeu, et torpillant en première intention Blazek (2-5, 53'). Juste après, Bourgaut a remis les locaux à deux buts, sur une combinaison bien orchestrée (3-5, 54').

Mais à 3 minutes de la sirène, Bushbacher a surpris Quéméner en plaçant la rondelle dans un trou de souris entre les défenseurs et le portier, et relancé le suspens (4-5, 58').

Les Remparts ont alors sorti leur gardien, mais heureusement les Normands ont résisté dans les derniers instants, et sont même passés près de marquer (4-5, 60').

La fiche

Tours - Caen : 4-5 (1-1, 0-1, 3-3).

Tours : Buts : E.Koski (17'00, ass. A.Pisarik et K.Tassery), P.Bushbacher (46'37, ass. A.Crosnier et A.Pisarik), P.Bourgaut (53'03, ass. A.Crosnier et A.Pisarik), P.Bushbacher (57'04). Pénalités : 28'. Entr. : Julien Guimard.

Caen : Buts : D.Gabaj (18'00, ass. P.-A. Devin), A.Menard (23'01, ass. E.Aurard), E.Aurard (42'52, ass. J.Prosvic et R.Colotti, double supériorité numérique), D.Gabaj (44'50, ass. J.Janil et P.-A.Devin, supériorité numérique), E.Aurard (52'39). Pénalités : 8'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars finiront leur saison en accueillant les Bisons Franciliens de Neuilly-sur-Marne, qui sont déjà qualifiés pour le Final Four de la Division 1.