Podcast. Eric de Kermel, l'essentiel dans "Les jardins de Zagarand"

Paul est le narrateur et le héros du nouveau roman d'Eric de Kermel "Les jardins de Zagarand". Dévasté par la perte de son fils, il rejoint sa sœur Mathilde au bout du monde, à Zagarand. Là-bas, il va devoir se délester de ses certitudes pour réapprendre à vivre. A l'écoute de la nature et d'autrui, loin du matérialisme érigé comme une fin en soi, Paul va redécouvrir la vérité de la simplicité, la force de la contemplation et le sens de sa vie.

Ecologie intégrale et heureuse

A sa manière, sans injonction, Eric de Kermel dessine les contours des bienfaits d'une écologie intégrale pour bâtir une société plus fraternelle et durable. Une écologie apaisée et apaisante qui ne se limite pas aux aspects environnementaux. A l'image de la pensée d'un Pierre Rabhi, les femmes et les hommes de Zagarand vivent pleinement l'expérience d'une sobriété heureuse. Un très beau roman qui parle au cœur et à l'esprit. Paul nous entraine loin pour mieux nous retrouver au pied de l'essentiel.

Ecoutez notre entretien avec Eric de Kermel pour "Des bouquins dans les poches" :

"Les jardins de Zagarand" - Eric de Kermel - Flammarion - 19 euros