Musique. Kygo propose un titre au tempo lent avec Gone Are The Days

Kygo a fait danser la planète ces derniers mois avec les reprises disco de Whitney Houston, Tina Turner ou encore Donna Summer.

Le Norvégien revient cette fois avec une chanson non dansante, au texte émouvant porté par la voix de l'Anglais James Gillepsie : Gone Are The Days. Il a même proposé une version de cette chanson accompagnée uniquement avec un piano.

Les deux versions sont à découvrir !