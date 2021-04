A Domicile. Indochine : la quarantaine heureuse et un nouvel album en 2022

Quarante ans, c'est un cap, dans la vie d'un homme comme dans la vie d'un artiste. Voilà quarante années qu'Indochine tourne et régale ses fans. Treize albums et un énorme succès, avec la double édition anniversaire de leurs Singles Collections.

Comme beaucoup d'artistes, Indochine a dû reporter son Central Tour. Le Stade de France aura lieu le 21 mai 2022, puis se succéderont Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille, en juin et juillet. Un concept tour inédit, avec une scène centrale et, surtout, des tarifs abordables pour un groupe de cette envergure. 85 € maximum pour deux heures de show et 56 titres joués en live.

Pas de crise de la quarantaine pour Indochine, qui est déjà en train de préparer son quatorzième album. Un nouvel opus qui promet quelques surprises, puisque le groupe ne s'interdit pas d'inviter quelques artistes loin de leur univers.

Sur tous les fronts, un livre souvenirs et un film documentaire devraient également voir le jour l'année prochaine.

En attendant, le public peut déjà cocher la date du 29 septembre 2021, le véritable anniversaire d'Indochine. Le groupe compte bien proposer un moment de partage loin de l'habitude du streaming.