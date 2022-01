Bonne table dans l'Orne. O' Brazero, les plats plaisent à "tout le monde"

Une cuisine simple et efficace ! Dans le restaurant O' Brazero, installé à Argentan depuis un an, les plats régalent la panse à moindre coût. La formule complète entrée, plat, dessert est à seulement 10 euros. A emporter bien sûr, compte tenu du contexte sanitaire.

Du terroir

Dans les boîtes à emporter, les plats sentent bon la Normandie. Il y en a pour tous les goûts : camembert, cidre et pâté font le bonheur des clients. "On reste dans le traditionnel tout en essayant de contenter tout le monde", explique Estelle Leroy, salariée du restaurant argentanais et "bras droit" du patron. À chaque service, ce sont aussi bien des commerciaux que des salariés du BTP qui viennent chercher leur commande. Mais si les plats attirent, des travaux ont lieu devant l'enseigne au moment où je m'y rends, et "c'est handicapant", confie Estelle Leroy. Juste avant l'arrivée des pelleteuses il y a un mois, une quarantaine de personnes venaient à chaque service. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une "petite" vingtaine.

Une formule convaincante

Comment ne pas succomber à un prix si attractif pour une formule complète ? Je ne cherche même pas à résister. Ce midi, j'ai donc opté pour trois œufs à la mayonnaise, une entrée simpliste, mais, paraît-il, qui permet aux muscles de garder leur forme. Derrière son comptoir, Estelle Leroy me dit qu'ici, "on aime bien la sauce". Aussitôt le choix du plat me paraît comme une évidence, je prends le filet de poulet façon normande. Et je n'ai pas été déçu : avec sa crème parsemée de champignons et ses frites croquantes faites maison, le plat est exquis. Mon estomac esst déjà bien rempli par ce généreux plat, mais il me reste toujours une petite place pour le dessert. Et ce midi, j'ai choisi une tarte normande. Dès la première bouchée, mes yeux se ferment, et je rêve… des terres normandes.

Pratique. 8 Place du Général-Leclerc. Commande au 02 14 18 66 85