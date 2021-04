Normandie. Premiers retours positifs pour les trains au colza du Paris-Granville

Depuis le mardi 6 avril, les 15 rames de la ligne SNCF Paris-Granville roulent au B100, un biocarburant à base de colza, fabriqué en France. Une expérimentation de trois mois et un premier pas vers des trains plus verts, avec une amélioration du bilan carbone de 60 % d'après la Région. Selon Olivier Choux, directeur de la ligne Paris-Granville, "les utilisateurs et les voyageurs n'ont pas constaté de changements, la consommation est quasi-identique et l'utilisation du B100 n'a nécessité aucune adaptation des moteurs des trains". Coût de l'expérimentation : 500 000 euros, entièrement pris en charge par la SNCF.

À l'horizon 2030, la Région voudrait que cette ligne et la ligne Caen-Le Mans-Tours passent à l'hydrogène.