Normandie. L'association Football Globe-Trotters veut construire un terrain au Bénin

L'association Football Globe-Trotters (FGT) a lancé une gamme de maillots et tee-shirts "Diez Africa", aux couleurs de l'Afrique. Leur projet : faire que les dons récoltés, grâce aussi à une cagnotte solidaire, servent à construire un terrain de football au Bénin, pays d'origine d'un certain Manu Imorou, ancien joueur du Stade Malherbe et parrain du projet.

L'association normande, qui œuvre pour les peuples défavorisés, a le projet de fabriquer un terrain de 11 contre 11 pour donner un coup de pouce au club Académie Force Créa de Cotonou et l'école de la commune, comme l'explique Baptiste Fauvel, président de l'association Football Globe-Trotters.

"L'étape 1, c'est de pouvoir mettre deux grands buts. Avec 5 000 €, on pourrait ajouter deux buts amovibles sur les côtés, pour les catégories jeunes, et des bancs de touche." Leur rêve : atteindre 9 000 € pour construire un terrain digne de ce nom, avec des vestiaires par exemple. Plus de 2 500 € ont déjà été collectés. L'association espère pouvoir se rendre au Bénin en novembre.