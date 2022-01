Rouen : Macadam and Co récompensé

Ce mercredi 23 mai, à 18h, à l'Hôtel de ville de Rouen, les services de la Ville de Rouen vont recevoir le trophée de la 12e édition des "Prix Territoriaux 2011" pour son initiative Macadam and Co, un festival dédié aux gens de la rue.

Ces prix, lancés en 2000 par la Gazette des communes et la GMF, récompensent "les bonnes pratiques et la capacité d'innovation des services au sein des collectivités territoriales. Ils valorisent les réalisations impliquant plusieurs équipes et améliorant la qualité du service public".

Depuis 2010, le festival Macadam and Co est organisé par la Ville de Rouen, en partenariat avec l'Autobus du Samu social.