Caen. Normande de cœur, elle lance un marché en ligne dédié aux jumeaux

"Quand on nourrit ses enfants toutes les trois heures, de jour comme de nuit, on est fatigués. Quand on en a deux, c'est encore plus intense ! Il faut des articles qui nous facilitent la vie." Muriel Herbert est maman de jumelles depuis sept ans maintenant et, bien qu'elle ne soit pas originaire de Caen, elle est très attachée à la Normandie. "C'est à Caen que j'ai fait mes études, à l'EM Normandie. J'y ai de la famille, j'y reviens régulièrement quand je peux et je suis également marraine de l'association Jumeaux et plus 14 à Colombelles." En tant que mère de jumelles, Muriel Herbert a voulu aider les autres parents -"un véritable leitmotiv"-, en créant un marché en ligne dédié aux jumeaux : "j'ai lancé Twinsplace en février. On propose de plus en plus de choses pour les jumeaux, mais un peu partout. Là, c'est réuni au même endroit."

Sur le site, différentes marques sont présentes et proposent des articles adaptés aux jumeaux. "Il y a par exemple des poussettes doubles, des habits en double, mais aussi des promotions quand on achète plusieurs produits."