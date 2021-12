Aux États-Unis, l'association Whiskers-a-gogo se bat pour la défense des chats. Afin de faire le buzz, le groupe Cattera vient de publier son premier titre Hunger Of The Beast.

Sur fond de trash metal, des miaulements de chats viennent remplacer le chant guttural classique de ce style musical. Derrière le nom et la typographie de Cattera, on reconnait facilement le célèbre groupe Pantera. Déjà plus de 1 000 $ ont été récoltés par l'association.