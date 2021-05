Normandie. Luc Granville a anticipé la crise de la Covid-19 dans son roman

Troisième roman du Normand Luc Granville, Le ciel bleu est un hymne à l'amour dont le cadre résonne avec le contexte actuel. Alors qu'il était conçu comme un roman d'anticipation, la réalité a rapidement rattrapé la fiction, ce qui, finalement, donne encore plus de sens à la morale du roman.

Un air envoûtant ou contaminé ?

Alors que l'humanité vacille sur ses bases face à un fléau inédit -une étrange maladie qui se diffuse dans l'air- un petit groupe de survivants cherche abri sur l'île de Chausey et y fonde une nouvelle société. Le héros de cette histoire est responsable d'une entreprise d'import-export à Rouen. La pandémie va plonger sa famille dans la tourmente et questionner toutes ses certitudes. Devant le danger, l'urgence de vivre et d'aimer se fait plus forte.

"C'est mon deuxième roman d'anticipation, après Les soleils de Baboukari, qui parlait de changements climatiques, un livre décalé et visionnaire, confie l'auteur. Le ciel bleu est un scénario catastrophe sur fond de pandémie, dont j'ai commencé l'écriture en 2018." À l'époque, le coronavirus n'était pas encore d'actualité et le roman, dont l'intrigue se situait dans un futur proche, était une fiction : "Des points communs avec l'actualité se sont finalement révélés avec le roman : les statistiques officielles quotidiennes sur le nombre de victimes, la pénurie de vaccins, le port du masque, la sidération puis la panique des populations."

Une ode à la nature (humaine)

"Comme dans mon précédent roman d'anticipation, il y a une morale à cette histoire." Sous couvert de fiction, l'auteur souhaite délivrer un message. "Dans la fiction, ce virus mortel semble être le résultat des atteintes que l'Homme a porté à la nature, comme si Mère nature faisait payer à l'Homme ses excès."

Ce n'est pas anodin si l'auteur a choisi de placer son intrigue à Chausey : "C'est une île que j'aime particulièrement fréquenter et qui m'inspire un retour à la nature. Dans le roman, le virus est disséminé dans l'air et les personnages de mon histoire pensent que Chausey, étant particulièrement bien balayée par les vents, leur sera propice." Ce roman a priori dramatique est pourtant plein d'espoir : "J'ai souhaité faire de ce roman une leçon d'amour et d'amitié. La catastrophe peut aussi révéler le meilleur de nous-même et nous inciter à changer."

Pratique. Luc Granville, Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, autoédition, 19,50 € en vente sur lucgranvilleecrivain.fr et à la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan