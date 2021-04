Littérature. Gustave Flaubert : itinéraire d'un écrivain normand

Dans le cadre du bicentenaire Flaubert, le Département, en partenariat avec les éditions Gallimard, vient de publier un livre destiné au grand public sur l'auteur dans un format hors-série. Stéphanie Dord-Crouslé signe ce petit ouvrage richement illustré et très bien documenté.

Flaubert pour tous

Le Département a souhaité accompagner ses actions culturelles par cet ouvrage didactique. Un livre qui permet de découvrir la vie et l'œuvre de l'écrivain et la manière dont celle-ci s'inscrit sur le territoire seinomarin. Ce livre est donc conçu comme un outil, mais aussi une porte d'entrée dans l'univers de Flaubert, et se destine vraiment à tous les types de publics. "C'est par l'image que nous pénétrons dans son univers, précise l'auteur. L'iconographie est variée et abondante."

Les textes qui accompagnent l'image sont également très accessibles, quoique très documentés : "C'est de la vulgarisation au sens noble, ajoute l'auteur. Ce n'est pas le type d'ouvrage auquel mon travail me destine naturellement et ce fut un vrai défi de simplifier les propos sans en négliger l'aspect scientifique." Stéphanie Dord-Crouslé est en effet une chercheuse renommée, spécialiste de Flaubert : "J'ai voulu faire de la vulgarisation de qualité. Il faut que tous les lecteurs, néophytes ou spécialistes, trouvent dans cet ouvrage de quoi satisfaire leur curiosité."

Rétablir des vérités

"Beaucoup de préjugés pèsent sur Flaubert, note Stéphanie Dord-Crouslé. Avec cet ouvrage, je voulais aussi dénoncer quelques contre-vérités sur le personnage et son œuvre." L'auteur nous apprend par exemple que le gueuloir n'est pas, contrairement à l'idée communément admise, un lieu où le prosateur déclamait ses textes, mais une étape même du processus de création : "Le gueuloir, c'est en fait une façon d'oraliser le texte pour en étudier les sonorités."

D'autres légendes sont mises à mal : "Flaubert n'a jamais écrit dans le pavillon de Croisset. Ce n'était pas non plus l'ermite de Croisset qu'on nous décrit souvent." Il importait aussi d'étudier les liens entre Ry et le Yonville de Madame Bovary : "Même si on sait aujourd'hui que Flaubert avait eu connaissance du drame de Delphine Delamare à Ry, Madame Bovary reste une fiction. Cependant, dans un processus de patrimonialisation, les deux lieux sont aujourd'hui confondus."

Pratique. Stéphanie Dord-Crouslé, Flaubert, itinéraire d'un écrivain normand. Gallimard, 14,50 €