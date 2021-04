Orne. Plus d'accidents en mars qu'en février sur les routes du département

Les chiffres de la sécurité routière dans le département de l'Orne pour le mois de mars ont été publiés mardi 13 avril. Au total, 13 accidents, dont 9 ayant impliqué un deux-roues, ont fait un mort et 13 blessés, contre 10 accidents en février, pour 12 blessés (aucun mort).

Sur les routes de l'Orne durant ce mois de mars, les forces de l'ordre ont verbalisé 462 excès de vitesse. Elles ont pratiqué 7 310 contrôles d'alcoolémie, dont 49 se sont révélés positifs, et 423 contrôles ciblés de stupéfiants, dont 58 se sont révélés positifs. De plus, 157 usagers de la route se sont fait verbaliser pour téléphone au volant, 64 pour non-respect d'un stop, 34 pour franchissements de lignes continues et 11 sanctions pour non-respect d'un feu rouge.