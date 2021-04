Le Havre. Le dispositif d'alerte "Cell Broadcast" testé sur la zone industrielle

Le dispositif d'alerte "Cell Broadcast" devrait être testé sur la zone industrielle du Havre. Ce dispositif permet, par le bornage des téléphones portables, d'envoyer des messages standardisés d'alerte à tous les téléphones se trouvant dans une zone définie, et en l'occurrence soumise à un danger immédiat. Après la catastrophe de Lubrizol en 2019, le gouvernement a annoncé sa généralisation sur l'ensemble du territoire français en 2022. D'ici là, le dispositif sera testé, notamment à Rouen. Il le sera aussi sur la zone industrielle et portuaire du Havre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donné son accord avec la demande de Jean-Paul Lecoq, député, et Alban Bruneau, maire de Gonfreville-l'Orcher.