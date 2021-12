Seine-Maritime. Prison avec sursis pour des violences sur son ex-compagne

Le couple bat de l'aile depuis longtemps et la décision de divorcer amène la victime à porter plainte le 17 novembre 2020 après avoir été molestée par le prévenu. Une décision de justice lui interdit alors tout contact mais il ne s'y soumet pas. Une nouvelle plainte est déposée un mois plus tard car la victime s'aperçoit qu'il rôde autour de son domicile de Criquetot-sur-Ouville, la surveillant et la harcelant. Le prévenu reconnaît la notion de harcèlement lors de son jugement, jeudi 8 avril, devant le tribunal à Rouen. La partie civile dit que "le harcèlement a été constant" tandis que le ministère public évoque "des menaces et une atteinte à la dignité". La défense souligne "l'humiliation subie par le prévenu". Il est condamné à dix mois de prison avec sursis de deux ans.