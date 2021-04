Loisir. Jardinage : que semer et planter au mois d'Avril ?

En ce début de printemps, la verdure revoit le jour, les fleurs éclosent et la ville reprend des couleurs. Cela peut donner envie de jardiner chez soi, pour le plaisir. Que peut-on planter et semer au mois d'Avril ? Voici quelques conseils et astuces.

Préparer son terrain

L'hiver s'échappe peu à peu mais laisse quelques traces : les mauvaises herbes. Pour commencer à jardiner, il s'agit dans un premier temps de préparer son terrain, et donc de les retirer. Pour cela, le vinaigre blanc est une des solutions bio. Pour commencer, il est également bon de retourner la terre de son potager.

Se lancer... semer et planter !

Côté potager, les graines ou semences de melons, courges, carottes, choux, épinards, haricots verts, radis, laitue, betteraves, et autres légumes, peuvent commencer à être plantées. C'est aussi le moment pour les pommes de terre primeurs et les poireaux d'été, ainsi que les céleris rave et céleri à côtes. Pour les tomates, il faudra attendre mi-mai. Côté verger, c'est le dernier délai pour planter les petits arbustes à fruits. Tulipes, jacinthes, narcisses, muscaris... Côté ornement, le printemps permet de planter ces fleurs. Avril, c'est aussi le mois du seringat, du magnolia, des céanothes, de l'azalée, du rhododendron, de l'oranger du Mexique...

Avoir son propre composteur

Pour aider le jardin de manière écologique, on peut penser au compostage. Il permet de transformer de la matière organique en compost grâce à l'action de divers organismes vivants : insectes, vers de terre ou encore bactéries. Le compost ainsi obtenu est comparable à l'humus de la forêt, il est naturel et enrichit la terre du jardin. Épluchures, fruits et légumes gâtés, coquilles d'œuf, filtres, sachets de thé, tontes de gazon, feuilles mortes, fleurs fanées... Concernant ce que l'on peut composter, entre déchets de jardin et de cuisine, la liste est longue. Les composteurs sont destinés aux habitants des 47 communes membres de l'ancienne communauté d'agglomération Caen la mer. Chaque foyer peut bénéficier d'un seul composteur par adresse.

Et si je n'ai pas de jardin ?

Il est possible de louer des parcelles, grâce aux jardins partagés. Ce concept participe à la création de liens sociaux entre les habitants, à l'animation des quartiers et à la biodiversité. Il en existe beaucoup sur la commune. On peut citer par exemple « Les petits carrés de Caen » dans le quartier Calmette ou encore « Le jardin partagé du quartier du Chemin Vert à Caen ». Ici, la parcelle appartient à tous les adhérents et la récolte est commune.

Pratique. Conseils de l'équipe d'animation du jardin des plantes : 02 31 30 48 38 ou conseillershorticulteurs@caen.fr. Les petits carrés de Caen : lespetitscarresdecaen.fr. Pour demander un composteur : caenlamer.fr. Jardins partagés, plus d'informations : are-normandie.fr.