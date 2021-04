Jumièges. Sport en plein air : la base de loisirs se réorganise

Les nouvelles règles sont tombées vendredi 9 avril. Désormais, il est possible d'accéder à un équipement sportif de plein air n'importe où dans le département jusqu'à 30 km de chez vous. Une aubaine donc pour la base de loisirs et le golf de Jumièges, qui bénéficient de la classification. "Notre base de loisirs est un équipement sportif d'extérieur, un établissement recevant du public de plein air, donc nous sommes autorisés à recevoir tous les amateurs de sport venus de tout le département", explique Antonin Marcadet, en charge de la communication de la base. Une bonne nouvelle puisqu'elle leur permet d'accueillir plus de monde sur la base.

Mais avec l'avancée des vacances scolaires et les nouvelles mesures annoncées conjointement, la base n'a eu que très peu de temps pour s'adapter. "L'ouverture nous aurait permis de proposer des stages pendant les vacances. Mais nous ne sommes pas prêts. On avait aussi prévu l'ouverture du parc aventure, avec l'accrobranche, pour le 21 avril. Là, on va devoir faire les vacances sans ces activités, c'est un peu dommage."