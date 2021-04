Football (National). Pour QRM, la victoire contre Annecy sera essentielle

Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont de nouveau calé, vendredi 9 avril, lors de leur déplacement à Cholet. Ils n'ont pas su trouver la faille au terme des 90 minutes et sont donc repartis avec un triste 0 à 0 qui ne fait pas leur affaire. Pas de quoi inquiéter le coach normand pour autant. "Mes joueurs sont restés bien concernés, concentrés, il y avait un travail tactique de fait, on n'a pas su marquer, c'est dommage. Si on gagne contre Annecy dans dix jours, ce bon point sera validé", a déclaré Bruno Irles, en fin de rencontre. Malgré le fait d'avoir pris un seul point, QRM reste patron du championnat. Son principal rival, Bastia a manqué l'occasion de remonter sur la plus haute marche du podium. Les Corses ont également fait match nul face au Stade Briochin.

La bataille s'annonce rude entre les deux clubs, les points sont désormais comptés. S'ils souhaitent remporter le Graal, les Rouennais devront désormais avancer sans faux pas jusqu'à la fin du championnat. À commencer par le prochain match, lundi 19 avril contre Annecy.