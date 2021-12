Isigny-le-Buat. Mehdi fait tomber la Cagnotte Tendance Ouest sans trembler

Le début de semaine ne pouvait pas mieux débuter pour Mehdi d'Isigny-le-Buat (Manche). Pierre l'a appelé ce matin alors qu'il venait tout juste de débuter sa journée de télétravail et bonne nouvelle, sa fidélité a été récompensée puisqu'il connaissait le montant de la cagnotte à l'euro près. Vous pouvez remporter chaque jour, entre 8h et 8h30 et entre 17h et 17h30, entre 100 et 1 000 € : envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'un SMS).