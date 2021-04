Seine-Maritime. Alcoolisé et drogué, un conducteur fait une sortie de route

Un accident de la circulation a eu lieu, dimanche 11 avril peu après 16 heures, sur la commune de Saint-Maurice-d'Ételan, à proximité de Port-Jérôme-sur-Seine. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture sur la route du Petit long.

Le passager éjecté du véhicule

Son véhicule a fait "plusieurs tonneaux et s'est immobilisé dans un champ", selon une source proche de l'enquête. Le conducteur a été désincarcéré par les pompiers et transporté vers l'hôpital de Lillebonne pour des examens de contrôle. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants sont revenus positifs tous les deux.

Son passager, un homme, a lui été éjecté du véhicule. Souffrant d'une fracture à un poignet, il a été héliporté par Dragon 76 en direction de l'hôpital de Montivilliers.