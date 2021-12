Musique. Clip tout en tatouages pour le duo entre Pink et Rag'n'Bone Man

Outre une voix d'exception, le point commun qui réunit Pink et Rag'n'Bone Man reste les tatouages. Sur le visage pour le soulman du Royaume-Uni, sur les bras pour la superstar américaine.

Les deux artistes viennent de poser leur voix sur Anywhere Away From Here, un titre mélodieux qui fait la part belle à la puissance vocale du duo.

Le nouvel album de Rag'n'Bone Man, All You Ever Wanted, sort le 23 avril. Il est déjà disponible en pré-commande.