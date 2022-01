Notre-Dame-de-Bondeville : aux petits soins des vieilles anglaises

Robin Hood S7, Triump Spitfire, c’est le nom des petits bijoux que l’on bichonne dans ce petit garage de Notre-Dame-de-Bondeville, baptisé "Au bonheur des vieilles anglaises". Il y a deux ans, Jonas Sablé et Sophie Hubert, respectivement ancien employé de la SNCF et de banque, ont décidé de quitter leurs emplois respectifs pour se lancer dans l’aventure et se consacrer à leur passion : les vieilles voitures venues d’Angleterre.

Rare en France

Lorsqu’ils ont commencé, il n’y avait qu’une voiture dans la cour de ce garage bondevillais. Aujourd’hui, une vingtaine de modèles attendent preneurs. "Nous montons peu à peu en gamme."

Les deux amoureux de mécanique vendent aussi des pièces détachées. Et l’on vient de très loin s’approvisionner ici.

"Les clients viennent de toute la France de Suisse, d’Italie ou encore de Belgique". Spécialisé dans les voitures anciennes, le garage propose néanmoins quelques modèles plus récents. "Le problème est de trouver les pièces détachées. Pour certaines d’entre elles, nous sommes les seuls en France à les proposer." Régulièrement les deux Français traversent la Manche, afin de renouveler leur stock, au pays des vieilles anglaises.