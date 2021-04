Télévision. Deux anciens candidats normands au casting des 20 ans de Koh-Lanta ?

L'année 2021 marque les 20 ans d'une émission devenue culte : Koh-Lanta. Alors que se déroule actuellement la saison baptisée Les Armes Secrètes, Le Figaro a publié samedi 10 avril le futur casting de l'édition anniversaire. Selon le site du journal, cette saison "all stars" sera diffusée au mois de septembre sur TF1, et les vingt aventuriers sélectionnés se sont envolés le jeudi 8 avril pour la Polynésie Française.

Aux côtés des incontournables Claude, Freddy ou Teheiura, on devrait retrouver deux anciens candidats de Normandie. Ainsi, Clémence Castel, installée dans la Manche, tentera de défendre son double titre. Elle est à ce jour la seule à avoir remporté le jeu de survie à deux reprises, en 2005 et 2018. On devrait aussi retrouver Philippe Bizet, alias Phil, qui vit près de Dieppe. Candidat en 2012 et 2014, il avait fait sourire les internautes avec son orthographe bien à lui au moment des conseils…

Pour l'heure, ni TF1, ni le producteur de l'émission ALP, ni les candidats n'ont communiqué sur ce casting.