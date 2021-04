Normandie. Les patients de la Covid-19 affluent dans les services de réanimation

Le coronavirus circule encore beaucoup en Normandie, vendredi 9 avril, avec un taux d'incidence régional de 352 cas positifs pour 100 000 habitants. "L'évolution est de 2,1% en une semaine, elle continue d'augmenter mais beaucoup plus faiblement que les semaines précédentes", remarque Thomas Deroche, directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

L'impact des mesures de freinage

Il existe des disparités selon les départements. Ainsi, l'Eure voit son taux d'incidence reculer de 9,5 points (334 cas pour 100 000 habitants), comme l'Orne (-2%, 334). La hausse est contenue à 1,7 point en Seine-Maritime (411). Dans le Calvados, il augmente de 12 points (270) et de 18 points dans la Manche (248).

"On peut y voir l'efficacité des premières mesures de freinage, en place depuis le 20 mars dans l'Eure et la Seine-Maritime, et peut-être un ressaisissement sur les gestes barrières ailleurs. Tout retournement de situation serait extrêmement dangereux", poursuit le directeur de l'ARS. Car la tension hospitalière reste très préoccupante.

Jusqu'à 50% de déprogrammation

Au total, 1 624 personnes étaient encore hospitalisées mercredi 7 avril, soit 156 de plus que la semaine précédente. Parmi elles, 215 patients sont soignés en réanimation (+30). "C'est une hausse très nette, déjà bien au-delà du pic atteint à l'automne." Aujourd'hui, le nombre de patients dans ces services est presque identique à celui du printemps 2020, quand la Normandie accueillait des patients d'autres régions. Les taux d'occupation des lits de réanimation par des patients de la Covid-19 atteignent des sommets : 43 % dans le Calvados, 88 % dans l'Orne, 100 % dans la Manche, 123 % en Seine-Maritime et 167 % dans l'Eure. L'ARS impose à tous les établissements de santé de l'Eure, la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime de déprogrammer au moins 30% des opérations non urgentes. C'est parfois davantage, comme au CHU de Rouen ou dans tous les hôpitaux publics de la Manche où la moitié des interventions sont reportées. Certains établissements privés ont armé des lits de réanimation. C'est le cas à la polyclinique du Parc et l'hôpital Saint-Martin à Caen ou la clinique de l'Europe à Rouen qui en a monté douze, alors qu'elle n'en a aucun d'habitude. "Ils contribuent aussi en accueillant des opérations chirurgicales d'hôpitaux publics", comme le programme orthopédique de l'hôpital Monod du Havre, transféré à la clinique des Ormeaux. Côté personnel, 373 soignants se sont inscrits en ligne pour venir renforcer les services hospitaliers. Les étudiants en soins infirmiers, infirmiers anesthésistes en formation et étudiants en médecine sont particulièrement sollicités, dans le cadre de leur stage ou sur leur temps libre.