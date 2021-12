Rouen. Pour se révéler, Ella Vincent a mis ses maux en musique

"Si c'est pile, je me casse, si c'est face, je rempile et me fonds dans la masse." Le refrain de son premier single résume plutôt bien la situation actuelle d'Ella Vincent. La raison ou la passion ? À 24 ans, cette artiste rouennaise est encore tiraillée. Poursuivre ses rêves de scène ou continuer son activité de commerçante auprès des animaux ? Si elle était la fameuse pièce lancée en l'air, Ella Vincent atterrirait sur la tranche pour ne surtout pas choisir. "Cette chanson, elle décrit bien mes doutes et ce moment charnière où je me trouve", résume la jeune femme.

Une thérapie par la musique

Pourtant, la mélodie entêtante et pétillante et son timbre de voix légèrement enfantin dévoilent un autre pan de sa personnalité : "Je suis toujours joyeuse et pleine de vie." Ce positivisme contagieux, Ella Vincent le tient sûrement d'une enfance qu'elle qualifie pudiquement de "compliquée". Alors qu'elle était bébé, des problèmes de santé et des convulsions lui ont laissé quelques séquelles durables. Il y a celles visibles, comme son strabisme, mais surtout celles que l'on ne voit pas, comme le mal-être et les brimades à l'école. Timide, celle qui écrit et commence à composer dès son plus jeune âge attendra la fin de l'adolescence pour prendre confiance en elle et en ses capacités. Fille de musiciens et biberonnée aux classiques des années 80 comme Michel Berger, France Gall ou Serge Gainsbourg, Ella Vincent prend des cours de chant, aiguise sa propre plume "pour montrer la beauté de la langue française" et participe à ses premiers concours.

Grâce à la musique, Ella Vincent s'est ouverte, s'est rapprochée de son père "avec qui elle a eu une relation difficile" et a pu exprimer des sentiments qu'elle gardait enfouis, comme dans son titre À la sortie de l'école. "Les problèmes de harcèlement, je n'en parlais pas trop à la maison, confie l'artiste. Par exemple, ma sœur m'a dit, quand elle l'a écouté, qu'elle était étonnée."

Avec des sujets qui parlent à son public, Ella Vincent aimerait devenir "une artiste populaire, proche des gens". Bien sûr, quand elle se prend à rêver, c'est en collaboration "avec des artistes comme Vianney ou dans une salle comme l'Olympia" qu'elle s'imagine. En attendant, elle s'impatiente de pouvoir monter sur scène "pour partager avec le public" et défendre les chansons de ce premier album sorti le jeudi 8 avril.

Son éventuel succès ? "Tout ça, c'est surtout une aventure humaine pour moi, donc on verra bien", affirme-t-elle dans un franc et large sourire. Après des dizaines de milliers d'écoutes en ligne, c'est maintenant au public de juger. Sans la jouer à pile ou face.