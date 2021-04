Calvados. La Boîte numérique : un service culturel en ligne gratuit et ouvert à tous

"Habituellement, la Boite numérique est un service de ressources en ligne qui permet aux usagers des bibliothèques du département d'accéder à des ressources très diversifiés, comme par exemple des films, des jeux vidéo ou encore des cours en ligne", explique Emilie Richard, responsable de la bibliothèque du Calvados. En raison du confinement, le Département et Caen la Mer ont choisi d'ouvrir ce service à tous les résidents du département. "Sur les périodes de confinement, ce sont les ressources jeunesses qui sont les plus prisées. On propose de nombreuses activités pour apprendre, s'amuser...", poursuit la responsable. Pour accéder à la plateforme, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site de la Boîte numérique.