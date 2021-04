Le Petit-Quevilly. Violent incendie dans une entreprise de peinture

Il était près de 16 heures le jeudi 8 avril lorsqu'un impressionnant panache de fumée est apparu dans le ciel de Petit-Quevilly. Selon certains riverains, une odeur désagréable s'est également fait sentir alors qu'un dispositif de pompiers et de forces de l'ordre s'est rapidement déployé dans les rues voisines.

De gros moyens de secours déployés

Sur les réseaux sociaux, les pompiers confirment qu'un incendie s'est déclenché dans un entrepôt du boulevard Charles-de-Gaulle. Plus précisément, il s'agit de l'entreprise AFI Décor peinture. 70 soldats du feu et environ 30 engins se trouvent sur place, "les lances s'établissent et le travail de reconnaissance se poursuit".

Les autorités demandent d'éviter le secteur et de ne pas saturer d'appels le standard du 18. Le Réseau astuce de transports en commun a, quant à lui, annoncé des perturbations à prévoir dans le secteur.