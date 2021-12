Deauville. Covid-19 : un centre de vaccination installé à la salle polyvalente

Un nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 s'est installé à la salle polyvalente de Deauville, 29 rue Albert-Fracasse, Résidence Jacques Letarouilly, pour une durée de cinq mois. Une décision prise par le préfet du Calvados, de concert avec l'Agence régionale de santé, mercredi 7 avril, à la suite de la réactivité de la Ville lors des précédentes campagnes éphémères de vaccination. Il sera désormais possible de vacciner 150 personnes par jour, du mercredi au samedi. "Ce centre est destiné aux personnes qui résident dans les communes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie", précise la Ville.

De nombreux soignants se mobilisent pour assurer toutes les vaccinations. Pour rappel, les personnes âgées de 70 ans et plus ou de 50 à 69 ans présentant une ou plusieurs comorbidités associées à un risque de forme grave de Covid-19 restent prioritaires. Plusieurs choix sont possibles pour la prise de rendez-vous : par téléphone à la mairie de Deauville au 02 31 14 02 02, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, ou sur Doctolib.fr.