Normandie. Un salon de l'apprentissage et de l'alternance 100% en ligne

La CCI Seine-Estuaire organise, du vendredi 9 au mardi 20 avril, son salon de l'apprentissage et de l'alternance. L'événement existe depuis 2010, mais, pour la première fois cette année, le salon se fera 100 % en ligne, crise sanitaire oblige.

Plus de 40 entreprises du pays d'Auge, du pays de Caux et du Havre vont proposer 200 offres d'alternance et d'apprentissage. L'industrie est fortement représentée, mais d'autres secteurs sont aussi présents, comme le commerce, le BTP ou encore le service public. L'apprentissage est un bon moyen d'insérer les jeunes dans le monde du travail, formant du CAP au Master. La Normandie compte 11 CFA, propose 300 diplômes et forme tous les ans 45 000 personnes. Habituellement, le salon proposé par la CCI Seine-Estuaire attire en moyenne 1 500 jeunes. Les entreprises participant à l'événement cette année présenteront leurs activités et leurs offres jusqu'au 20 avril. Des web-conférences, entre autres, seront proposées lors de ce salon en ligne Les entretiens avec les candidats sélectionnés se feront du mardi 20 au vendredi 23 avril.