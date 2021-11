Normandie. Au pays du cidre, les trains diesel passent au colza

C'est une expérience inédite en Europe. Depuis mardi 6 avril, 15 rames de train Régiolis de la ligne Paris/Argentan/Granville circulent… au biocarburant 100 % colza ! L'annonce avait été faite le 2 février dernier par Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF, et la Région Normandie, lors de la réunion de premier bilan du plan d'actions lancé en octobre 2020 pour améliorer la qualité de service du transporteur ferroviaire en Normandie. Cette expérience va se poursuivre durant trois mois, dans la perspective de sortir du diesel et, plus globalement de sortir des énergies fossiles d'ici 2035.

Réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre

Après des tests qui ont été réalisés sur banc d'essai, il s'agit désormais d'évaluer les performances d'un tel carburant en utilisation réelle. Ce passage au colza permet de ne pas changer la motorisation des trains, tout en permettant une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre. D'ici cinq ans, d'autres trains devraient rouler à l'hydrogène, sur la ligne Caen/Alençon/Le Mans.