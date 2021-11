Covid-19. Congés suspendus pour les soignants de Vire, Flers et la Ferté-Macé

La tension hospitalière ne faiblit pas à Vire (Calvados), Flers (Orne) et La Ferté Macé, bien au contraire. Ce mardi 6 avril, 63 malades de la Covid-19 sont accueillis dans les trois hôpitaux (pour 80 lits). "On est dans une situation tendue, presque au double de ce que l'on a connu sur les vagues précédentes", explique David Trouchaud, directeur du groupement hospitalier de territoire Les Collines normandes.

"C'est une course contre la montre"

Pour absorber cette charge liée à la Covid-19, 30 % des hospitalisations sont déprogrammées, notamment en chirurgie. Une quinzaine de personnels soignants ont été redéployés dans les services Covid. Le GHT compte aussi sur les élèves infirmiers, étudiants spécialisés et retraités pour prêter main-forte, d'autant que la direction a "été contrainte de suspendre les congés annuels et RTT de tout le personnel", comme lors de la deuxième vague. Les soignants ont été informés jeudi 1er avril, au lendemain des annonces présidentielles. "Nos plannings ne tenaient pas avec le niveau d'ouverture des unités Covid, poursuit la direction. C'est une course contre la montre."