Qu'il est compliqué de s'attaquer à un monument de la chanson française… Gims, Dadju et Slimane ont osé et sont parvenus à délivrer une version moderne et réussie du troisième single le plus vendu de l'histoire de la chanson française. Slimane se glisse dans la peau de Garou, Dadju de Daniel Lavoie et Gims de Patrick Fiori.

Le single Belle s'est directement placé en première position des tendances YouTube, tout juste devant un autre trio de Gims, cette fois-ci avec Jul et SCH.