France-Monde. Au Caire, la procession nocturne des pharaons

Spectacle grandiose ! Dans la nuit du 3 au 4 avril, une parade illuminée et soutenue solennellement par la musique et les chœurs a traversé la capitale égyptienne. Accompagnés de soixante motards et d'un cortège de centaines de figurants antiques, vingt-deux chars noir et or, tirés par 150 chevaux et rappelant les barques funéraires du Nil, ont transporté les momies de vingt-deux rois et reines d'Egypte – dont Ramsès II et Hatchepsout – du vieux musée du Caire au nouveau Musée national de la civilisation égyptienne, ouvert depuis le 18 avril. Le pharaon Seqenenre Tâa ouvrait la procession fastueuse, que fermait Ramsès IX. Toutes les télévisions mondiales ont relayé cette cérémonie. Objectif sous-jacent : ramener les touristes en Egypte…