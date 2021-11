La Bonne Idée. Le brain-gym pour aider à faire face au troisième confinement

Connaissez-vous le brain-gym ? Il apporte du mieux-être et favorise la communication entre le corps et les fonctions cognitives par des activités motrices et artistiques, des outils simples et ludiques. Pratiquer le brain-gym, c'est apprendre à mettre son corps en mouvement pour développer son potentiel, favoriser le bien-être et l'estime de soi, utiliser son énergie avec justesse. Il peut être pratiqué par tous, quel que soit le domaine : scolaire, relationnel, professionnel… ou même celui de la pandémie de Covid-19. "Je démarre ma journée du bon pied" est un atelier de brain-gym proposé par l'Alençonnaise (Orne) Cécile Varady, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 30, sur Zoom, durant ce nouveau confinement. Il s'adresse aux ados, étudiants, adultes, parents, seniors, seul ou en groupe. 10 € la semaine, c'est le prix pour s'offrir un temps privilégié et prendre soin de soi. D'autres ateliers seront prochainement mis en place pour les adultes, les enfants et les familles.

Pratique. Information et inscription par mail, à : contact@cecilevarady.fr