Tennis de Table (Pro A). Les Caennais montent sur le podium en s'offrant Jura Morez

Ce match aurait dû avoir lieu en octobre dernier dans le Jura.

Ce lundi 5 avril, les pongistes de Xavier Renouvin ont reçu le deuxième, Morez, vainqueur face à Caen (3-0) en janvier. Les Caennais ont tout réussi en ce fameux lundi de Pâques. La revanche est prise, ils montent sur le podium de la Pro A. Caen rejoint ses adversaires à la 2e place.

Le match

La rencontre a commencé par un duel entre l'Anglais Paul Drinkhall et Niagol Stoyanov. L'Italien, percutant, a failli renverser son adversaire en première manche, avant de dominer le deuxième acte (13-11, 9-11). Le Jurassien a repris l'avantage dans la foulée d'une bonne fin de set (11-8). Stoyanov a égalisé à nouveau grâce à son coup droit (6-11). Mais Drinkhall, au bout d'un beau duel, a gagné en prolongations (13-11). Jura Morez a pris un premier temps d'avance, le seul et unique de la rencontre.

Wang Yang a fait face au Finlandais Benedek Olah. Le Caennais a été solide au premier set (9-11). Mais Olah a réussi à faire parler ses attaques au bout d'un set dont on ne voyait plus l'issue (21-19). Heureusement pour le Normand, son adversaire a ensuite payé cher ses efforts et a remis les compteurs à zéro. (7-11, 7-11).

Seuls les spectateurs ont manqué

Après la pause, Antoine Hachard avait une revanche à prendre contre le Russe Kirill Skachkov. Dominateur en première manche, le Caennais a ensuite laissé passer l'orage (9-11, 11-3). Hachard a doublé la mise en gérant son temps mort, comme l'a fait son adversaire (9-11, 11-8) par la suite. Mais au dernier set, le local, mené 7-3, a renversé la vapeur et donné l'avantage à Caen (10-12).

Étonnamment, le match suivant entre les deux leaders, Wang Yang et Paul Drinkhall, s'est avéré être une formalité pour le Calvadosien. L'Anglais a déjoué et n'a jamais été en capacité de s'adapter au défenseur slovaque (5-11, 4-11, 6-11), qui a donné la victoire à Caen, au bout d'un beau spectacle.

Les réactions

La fiche

Morez - Caen : 1-3. Huis clos

P.-A.Drinkhall (n°4) bat N.Stoyanov (n°26) 3-2 (13-11, 9-11, 11-8, 6-11, 13-11)

Y.Wang (n°2) bat B.Olah (n°10) 3-1 (11-8, 19-21, 11-7, 11-7)

A.Hachard (n°23) bat K.Skachkov (n°21) 3-2 (11-9, 3-11, 11-9, 8-11, 12-10)

Y.Wang (n°2) bat P.-A.Drinkhall (n°4) 3-0 (11-5, 11-4, 11-6)

Prochain rendez-vous

Les Caennais enchaîneront avec un troisième match à domicile, en recevant au Gymnase Rufa les Morbihannais d'Hennebont le mardi 13 avril à 19 h 30.