Handball. Le match de la JS Cherbourg à Angers reporté à cause de cas de covid

La JS Cherbourg voit une rencontre reportée, une nouvelle fois, à cause de la pandémie. Le club de handball, qui évolue en Proligue, a annoncé ce lundi 5 avril que le match prévu le mardi 6 avril à Angers, à 20 h, était reporté à une date ultérieure, à cause de cas positifs dans l'équipe avant-dernière du classement. Au cours du mois de mars, deux matchs avaient déjà dû être décalés à cause de cas de Covid parmi les effectifs adverses des Mauves, chez les Niçois, et dernièrement chez les Saranais.