Normandie. Après des records de chaleur, de la neige attendue mardi

Après les belles températures de ces derniers jours, l'information paraît à peine croyable. Selon Météo France, un épisode neigeux pourrait toucher la Normandie dans la matinée du mardi 6 avril.

Des records de chaleur battus en Normandie

L'est de la Seine-Maritime, le centre et le sud de la Manche, l'Eure, le Calvados et une bonne partie de l'Orne pourrait se réveiller avec quelques flocons.

Le phénomène ne devrait pas durer, même si une petite résurgence est à prévoir, là encore le matin, mercredi 7 avril.

Les prévisions de Météo France pour la matinée du mardi 7 avril, à la date du vendredi 2 avril. - Capture meteofrance.com

Selon Météo France, la pluie prendra ensuite rapidement le relais, et cela quelques jours seulement après des records de chaleur pour la saison en Normandie.

Mercredi 31 mars, Météo France a en effet enregistré 24,8 °C à Fécamp, 24,4 °C à Rouen, 24 °C à Évreux et 24,2 °C à Deauville.