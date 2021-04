Grandcamp-Maisy. Un chalutier en proie aux flammes dans le port

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés dans la soirée de ce jeudi 1er avril, aux alentours de 23 h 05, pour un feu de chalutier dans le port de la commune de Grandcamp-Maisy. Lors de leur arrivée, les secours ont trouvé le bateau, mesurant 16 mètres de long, en proie aux flammes et à la dérive dans le port. Les sapeurs pompiers l'ont rapidement ramené vers le port, avec l'aide d'autres navires. L'action a permis de stopper rapidement le sinistre. L'équipe spécialisée pour les interventions des navires a été mobilisée sur l'opération et a procédé à des reconnaissances, afin de parfaire l'extinction et sécuriser le navire à quai.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus toute la nuit pour tenter d'éteindre les flammes. - Loïc Françoise

En dépit des efforts engagés toute la nuit par les secours, le chalutier n'a pas pu être sauvé. Lors de l'opération, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à des difficultés pour accéder à l'intérieur du navire pour éteindre les foyers résiduels. Autre problème, le manque de stabilité pour intervenir rapidement sur le bateau.

Le chalutier n'a pas pu être sauvé et est posé au fond du port en raison de la marée. "La flottaison n'est pas garantie", indiquent les sapeurs-pompiers du Calvados. - Loïc Françoise

Une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur l'opération.