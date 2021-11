Le Havre. Les concessions des ponts de Tancarville et de Normandie prolongées

L'État, propriétaire des ponts de Tancarville et de Normandie, a donné son accord pour que soit envisagée une prolongation de la durée de la concession jusqu'en 2031 (contre 2027 actuellement) à la CCI Seine-Estuaire. L'équilibre économique des concessions a été fragilisé par la crise sanitaire. En 2020, la baisse du trafic s'élève à 2,7 millions de véhicules par rapport à 2019, soit près de 20 %. La situation perdure et se dégrade à nouveau depuis 2021 avec le couvre-feu et le nouveau confinement. De plus, les travaux d'entretien ont été revus à la hausse en 2020 avec 140 millions d'euros à réaliser dans les prochaines années. La prolongation des concessions doit éviter une augmentation des tarifs des péages dans les années à venir.